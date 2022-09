Vangelo di oggi 2 Settembre 2022 | Lc 5 | 33-39 | Video commento

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ascoltiamo ildi venerdì 2, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto: allora in quei giorni digiuneranno”. “A vini nuovi, otri nuovi. E per questo la Chiesa ci chiede, a tutti noi, alcuni cambiamenti. Ci chiede di lasciare da parte le strutture caduche: L'articolodi: Lc 5,33-39proviene da La Luce di Maria.

guerrinogiunchi : Commento al Vangelo di oggi - cercoiltuovolto : don Luigi Maria Epicoco – Commento al Vangelo di oggi, 2 Settembre 2022 - NespoliConsuelo : RT @PdF_eventi_news: 'La CENSURA di FACEBOOK': ne parla @MarioAdinolfi (#Presidente del @PopolodFamiglia e cofondatore di #Alternativaperl… - codeale : «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti» «Signore… -

È la realtà che ci ricordano le tre letture di. 'Il Signore abbandonò il proposito di nuocere ... E poi le tre parabole della misericordia, ascoltate nel. Dio continua a pensare a noi anche ...è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche ... Pertanto la Chiesa insegna, alla luce del, che "la pena di morte è inammissibile perché ...SARONNO – Nessuno ha voluto mancare lo scorso 31 agosto alla messa celebrata da don Giorgio Solbiati nel cortile dell’oratorio di via Legnani per ricordare gli oratoriani a partire da ..."Voce e Parola": un nuovo contenitore della diocesi di Vicenza "per raccontare settimanalmente una comunità e il suo territorio, dando voce a tante storie e soprattutto a quelle buone notizie che trop ...