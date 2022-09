Ultime Notizie – Elezioni, presidente Federcasalinghe: “Entro venerdì decideremo se e chi appoggiare” (Di venerdì 2 settembre 2022) A chi andrà il voto delle casalinghe italiane il prossimo 25 settembre?Entro venerdì prossimo l’associazione Federcasalinghe, a cui fanno capo 9 milioni di iscritte, annuncerà il responso e presenterà l’accordo politico raggiunto. L’annuncio all’Adnkronos è di Federica Rossi Gasparrini, presidente della Federazione che afferma: “Stiamo valutando i programmi elettorali in vista di un accordo, prossima settimana, che si baserà su tre criteri e priorità: autonomia energetica del Paese; lavoro dei giovani; lavoro familiare delle donne. Le trattative sono ancora aperte, a breve valuteremo chi appoggiare o se non appoggiare nessuno”. Di priorità assoluta nell’ottica di un accordo politico per la Federcasalinghe è la questione energetica: “Contestiamo fortemente Cingolani e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) A chi andrà il voto delle casalinghe italiane il prossimo 25 settembre?prossimo l’associazione, a cui fanno capo 9 milioni di iscritte, annuncerà il responso e presenterà l’accordo politico raggiunto. L’annuncio all’Adnkronos è di Federica Rossi Gasparrini,della Federazione che afferma: “Stiamo valutando i programmi elettorali in vista di un accordo, prossima settimana, che si baserà su tre criteri e priorità: autonomia energetica del Paese; lavoro dei giovani; lavoro familiare delle donne. Le trattative sono ancora aperte, a breve valuteremo chio se nonnessuno”. Di priorità assoluta nell’ottica di un accordo politico per laè la questione energetica: “Contestiamo fortemente Cingolani e ...

