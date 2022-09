Tutte le bugie e le verità sulla paraffina liquida

Leggi su tuttoquellochedevisapere

(Di venerdì 2 settembre 2022) Chi di noi ormai non conosce la? Ingrediente altamente demonizzato, da evitare come la peste. Infatti ormai tutti abbiamo imparato a controllare l’INCI per vedere quali sono gli ingredienti buoni e quelli cattivi. Fino a poco tempo fa non c’erano dubbi: laè un derivato del petrolio ed è dannosa. Ma ora si apre una controversia, pare che siano circolate troppe fake news. Cos’è la? Consi intende il Paraffinum liquidium, trattasi di un olio minerale che ad un certo grado di purezza può essere usato come cosmetico per l’uomo. Fra le sue proprietà abbiamo: azione protettiva; emolliente; idratante; inibisce la perdita di acqua transepidermica. Viene solitamente utilizzata nei cosmetici per i bambini ...