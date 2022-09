Torna la proposta di FdI sulla sepoltura dei feti | scoppia la polemica

(Di venerdì 2 settembre 2022) Arriva lada parte di Fratelli d’Italia, come riportato da Adnkronos, riguardo ladei, anche senza il consenso dei genitori. Giàdurante la precedente legislatura con un testo depositato al Senato, rianche oggi a meno di un mese dalle elezioni con la firma di Isabella Rauti.ladeidi Fratelli d’Italia: “oscurantista”lada parte di Fratelli d’Italia ladei. La notizia ha fatto il giro del web e non solo, provocando subito polemiche, in merito alla: Chiara Gribaudo (Dem) ha subito esordito: ...

Palazzo_Grassi : Il 5 settembre torna #EduDay, l'appuntamento dedicato agli insegnanti, per scoprire la proposta didattica di… - PlumajeEl : @Moonlightshad1 Ancora una volta si torna alle prime proposte d Conte. Col COVID, la sua proposta di recovery fund… - MinervaArmata : @alino_fumetto Risposta a livello della proposta (offrono schifezze rispondono da schifo), tutto torna - AlfioSerafico : RT @ilmessaggeroit: Leva obbligatoria, si torna a parlarne dopo la proposta di Salvini. Può tornare il servizio militare? - infoitinterno : Servizio militare obbligatorio, si torna a parlarne dopo la proposta di Matteo Salvini -

Inside Art

... il suo paese natale " grazie alla Casa Museo Sartori "a rendergli omaggio con l'ottava ... Semplice e allo stesso tempo originale ladi celebrare un grande campione dell'automobilismo ......un'interfaccia e una qualità in continuità con quelle della casa sudcoreana - ladi quest'... bordato di rosso, serve per tornare alla home, mentre premendo quello inferiore sialla ... La proposta di Josi e Romano per Expo 2030: ritorna il Colosso di Nerone Dopo due anni di pandemia, una edizione speciale del festival dedicato al DOCG, guiderà i partecipanti alla scoperta delle nuove annate e di tutte le espressioni di un vitigno che attraversa il territ ...Dopo gli ottimi riscontri ottenuti dagli approfondimenti su turismo e cibo geotermico (a Unomattina estate) come anche sulle potenzialità della produzione ...