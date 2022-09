Tár a Venezia79, Cate Blanchett supera se stessa in un film a cui manca la sua identità (recensione) (Di venerdì 2 settembre 2022) Tár a Venezia79 è l’ultima fatica di Todd Field, che concentra il ruolo della direttrice d’orchestra Lydia Tár a una superba Cate Blanchett. Una parte difficile, estroversa, complicata e tormentata, che non potrebbe essere interpretata da un’altra attrice con un tale carisma e presenza scenica. Cate Blanchett conduce la sua orchestra calandosi perfettamente nei panni di un personaggio estroso, complesso e megalomane. Lydia Tar è una donna controversa, una comandante nata, abituata ad avere il controllo su tutto e su tutti, a partire dalla sua assistente Francesca, interpretata da Noémi Merlant, sfruttata come una tirocinante qualsiasi. Esige la perfezione assoluta sia sul lavoro che nella sua vita privata – una moglie Sharon, che lavora nella sua ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 settembre 2022)è l’ultima fatica di Todd Field, che concentra il ruolo della direttrice d’orchestra Lydiauna superba. Una parte difficile, estroversa, complicata e tormentata, che non potrebbe essere interpretata da un’altra attrice con un tale carisma e presenza scenica.conduce la sua orchestra calandosi perfettamente nei panni di un personaggio estroso, complesso e megalomane. Lydia Tar è una donna controversa, una comandante nata, abituata ad avere il controllo su tutto e su tutti, a partire dalla sua assistente Francesca, interpretata da Noémi Merlant, sfruttata come una tirocinante qualsiasi. Esige la perfezione assoluta sia sul lavoro che nella sua vita privata – una moglie Sharon, che lavora nella sua ...

Tár a Venezia79, Cate Blanchett supera se stessa in un film a cui manca la sua identità (recensione) Tár a Venezia79 è un film colossale, quasi tre ore intense in cui Cate Blanchett occupa il suo spazio: i riflettori sono su di lei e sulla sua performance, con la quale potrebbe prenotarsi la ...