Stop del gas russo? Il capo di Nomisma avverte: «Da gennaio consumi razionati: perché è meglio farli subito» (Di venerdì 2 settembre 2022) Con le scorte all’83%, se la Russia chiudesse oggi il rubinetto del gas, all’inizio di gennaio saremmo «costretti a razionare i consumi». Ad affermarlo è il professor Davide Tabarelli intervistato da Ansa. Il presidente di Nomisma Energia sostiene che «sarebbe meglio cominciare anche prima, per non dover tagliare pesantemente nei mesi più freddi». I due nuovi rigassificatori, infatti, quelli di Piombino e Ravenna, «se va bene arriveranno a maggio». Dallo scoppio del conflitto in Ucraina, l’Italia ha aumentato le importazioni da altri Paesi di circa 17 miliardi di metri cubi, «ma non bastano a sostituire quei 29 miliardi che compravamo da Mosca». Il professore di Economia all’Università di Bologna aveva già parlato del rischio di un’inflazione a due cifre senza il gas russo: «I prezzi esploderebbero», ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Con le scorte all’83%, se la Russia chiudesse oggi il rubinetto del gas, all’inizio disaremmo «costretti a razionare i». Ad affermarlo è il professor Davide Tabarelli intervistato da Ansa. Il presidente diEnergia sostiene che «sarebbecominciare anche prima, per non dover tagliare pesantemente nei mesi più freddi». I due nuovi rigassificatori, infatti, quelli di Piombino e Ravenna, «se va bene arriveranno a maggio». Dallo scoppio del conflitto in Ucraina, l’Italia ha aumentato le importazioni da altri Paesi di circa 17 miliardi di metri cubi, «ma non bastano a sostituire quei 29 miliardi che compravamo da Mosca». Il professore di Economia all’Università di Bologna aveva già parlato del rischio di un’inflazione a due cifre senza il gas: «I prezzi esploderebbero», ...

