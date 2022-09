Spaccatelle di pomodoro non acquose | Le conservi per tutto l’inverno | Le conserve di una volta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 2 settembre 2022)dinon: LeperLa conserva diè una delle ricette per eccellenza che rappresenta l’Italia. Ovviamente qui di seguito non andremo a leggere il processo antico in cui veniva conservato ilnelle bottiglie ma scopriremo come preparare un sugo dibuonissimo da gustare durante. Quindi le nostreavranno un sughetto corposo e non acquoso come quelle originali. Insomma una vera bontà. La ricetta qui di seguito è quella delledicon sughetto non acquoso che potrete usare direttamente per condire la pasta o per creare qualsivoglia pietanza. Basterà ...