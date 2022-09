Sondaggi TP: oltre 8 italiani su 10 credono alle promesse dei partiti (Di venerdì 2 settembre 2022) oltre otto italiani su dieci sono sicuri che le promesse dei partiti a cui daranno il loro voto il prossimo 25 settembre verranno rispettate. Il 28% ci crede ciecamente mentre il 56,5% considera le promesse come indicazioni di una direzione che verrà poi rispettata. L’8% ritiene che gran parte delle promesse non saranno rispettate mentre solo il 4,3% è sicuro che alla fine non verrà rispettato alcun impegno preso in campagna elettorale dalle forze politiche. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 30 agosto e il 2 settembre 2022. Nonostante la disaffezione verso la politica, la maggioranza degli intervistati ritiene che votare sia utile sia “per incidere veramente sulla direzione del ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 2 settembre 2022)ottosu dieci sono sicuri che ledeia cui daranno il loro voto il prossimo 25 settembre verranno rispettate. Il 28% ci crede ciecamente mentre il 56,5% considera lecome indicazioni di una direzione che verrà poi rispettata. L’8% ritiene che gran parte dellenon saranno rispettate mentre solo il 4,3% è sicuro che alla fine non verrà rispettato alcun impegno preso in campagna elettorale dforze politiche. È quanto emerge dalo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 30 agosto e il 2 settembre 2022. Nonostante la disaffezione verso la politica, la maggioranza degli intervistati ritiene che votare sia utile sia “per incidere veramente sulla direzione del ...

marcella_pompei : RT @destinovincenzo: Sondaggi positivi. Il #TerzoPolo è un grande progetto per il governo dell'Italia. La casa dei riformisti e dei liberal… - stefaniaespos19 : @runsaggio @Agenzia_Ansa @GiuseppeConteIT Tranquillo nel 2013 ci diedero i #Sondaggi al 12,5% e fini alle elezioni… - CicloMamaa70 : 'LA VERNICE NON È INFRASTRUTTURA: i sondaggi mostrano che più della metà delle persone è disposta ad andare in bici… - Carmela_oltre : RT @mentinfuga: Elezioni presidenziali in #Brasile. #Lula in vantaggio su #Bolsonaro Si andrà alle urne il 2 ottobre e si voterà per elegg… - salfasanop : @PolScorr Matematica? Quali sono i margini di errore dichiarato da questi matematici? Di solito sono oltre il 3%. Q… -