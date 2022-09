Roma | Pinto | Zaniolo non è stato vicino a partire'

(Di venerdì 2 settembre 2022) "non è. Ieri è finito il mercato e 30 minuti fa ho chiamato Vigorelli per programmare i nostri incontri sul rinnovo per non alimentare altre pagine di giornale", lo ha ...

marcoconterio : ?????? Il gm della #Roma Tiago Pinto: 'Zaniolo mai stato vicino all'addio. Rinnovo? Mezz'ora fa ho chiamato il suo agente' @TuttoMercatoWeb - _Morik92_ : Due piccoli aggiornamenti veloci: - La #Roma si è informata su #Zakaria, c'è stata una chiacchierata diretta tra T… - DiMarzio : .@OfficialASRoma, le parole di #TiagoPinto sul #calciomercato - Baloo721 : RT @Romagialloross4: ??? Tiago #Pinto: 'La #ASRoma è più forte dell'anno scorso, ma non si può parlare di scudetto. #Zaniolo? Mai vicino ad… - sportli26181512 : Tiago Pinto e l'incredibile retroscena sull'arrivo di Dybala alla Roma: Durante la conferenza stampa post mercato i… -

- Quattro giorni rinchiuso in un hotel a Torino per non farsi scoprire. Tiagodurante la conferenza stampa di post mercato ha svelato un incredibile retroscena sulla trattativa che ha ...L'ex Inter non è proprio mai stato vicino all'addio, parola di Tiago: "Zaniolo non è mai ... Non è una preoccupazione" , ha detto il general manager dellaTiago Pinto, GM della Roma ha parlato a ridosso della fine del calciomercato in conferenza stampa. Calciomercato Roma, Tiago Pinto: "Non siamo ancora da scudetto" Grande mercato per la Roma. È il mome ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...