Roma, la lista Uefa per l'Europa league: out Wijnaldum (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma - La Roma oggi ha presentato la lista dei calciatori per la fase a gironi dell'Europa league. La squadra giallorossa è inserita nel Gruppo C con Ludogorets, Real Betis e HJK Helsinki. L'unico ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 settembre 2022)- Laoggi ha presentato ladei calciatori per la fase a gironi dell'. La squadra giallorossa è inserita nel Gruppo C con Ludogorets, Real Betis e HJK Helsinki. L'unico ...

Hernandzismo19 : @MilanistaCubano @Spina14_acm Questo nasce perché non ha messo i nuovi in lista che a gennaio può inserire. Comunqu… - CalcioNews24 : La lista #EuropaLeague della #Roma ?? - Roberta_Siro : RT @SCUtweet: Per violazioni del FFP l'#UEFA sanziona #Juve e altri 7 club: la Juve deve pagare 3,5M che saranno 23M se non rientra nei par… - supporter_roma : @assromax @passione_asr Tanti di quei ragazzi probabilmente non saranno mai neanche in panchina. Sono messi in list… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ?? #EuropaLeague, la lista #UEFA della #ASRoma: fuori #Wijnaldum ?? -