LIVE Moldavia-Italia 0-1 calcio femminile in DIRETTA: Giugliano sblocca la partita! (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31? Ancora molti falli a centrocampo. 28? Italia che insiste per arrivare al raddoppio. 27? Goooooooooooooooooool, Giugliano, bel gol con il piatto destro al volo, Moldavia-Italia 0-1. 25? In ombra fino a questo momento il centrocampo azzurro. 23? L’Italia cerca di far girare di più il pallone. 21? Fase di partita molto spezzettata. 19? Rete annullata per l’Italia, fallo sul portiere. 17? Giugliano con il sinistro trova pronto il portiere. 15? Sale ora la pressione dell’Italia. 13? Tentativo di Bonfantini di testa, straordinaria respinta di Munteanu. 11? Moldovia che entra duro sulle giocatrici Italiane. 9? Italia che deve alzare i ritmi se ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Ancora molti falli a centrocampo. 28?che insiste per arrivare al raddoppio. 27? Goooooooooooooooooool,, bel gol con il piatto destro al volo,0-1. 25? In ombra fino a questo momento il centrocampo azzurro. 23? L’cerca di far girare di più il pallone. 21? Fase di partita molto spezzettata. 19? Rete annullata per l’, fallo sul portiere. 17?con il sinistro trova pronto il portiere. 15? Sale ora la pressione dell’. 13? Tentativo di Bonfantini di testa, straordinaria respinta di Munteanu. 11? Moldovia che entra duro sulle giocatricine. 9?che deve alzare i ritmi se ...

