Le prime parole di Pi?tek | “Spero di realizzare tanti gol per la Salernitana”

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ stato il colpo finale, la ciliegina sulla torta al termine di un mercato che ha rivoluzionato la. Krzysztof Pi?tek alla fine si è vestito di granata e ieri sera ha voluto seguire la squadra nella trasferta di Bologna. Oggi, invece, è stata il tempo delledichiarazioni, rilasciate al sito ufficiale del club dall’attaccante polacco. “Sono molto carico e molto contento di essere qui, penso che possiamo fare grandi cose insieme“, sono state le dichiarazioni di Pi?tek, “ho tanta esperienza in serie A, voglio fare gol come sempre perché sono un attaccante.di realizzarneper la. A Bologna abbiamo giocato molto bene, creando tante occasioni. L’uno a uno finale è un grande punto, adesso guardiamo alla prossima partita. La ...

juventusfc : Le prime parole di @arekmilik9 da giocatore della Juventus ???? #WelcomeMilik - MarcoBovicelli : Ora è anche ufficiale, @Kevin_strootman è un nuovo giocatore del @GenoaCFC: le prime parole del nuovo centrocampist… - Lex89691932 : RT @DiMarzio: .@sampdoria | Le prime parole di #Pussetto e #Amione da calciatori blucerchiati - SimoneBozzano : RT @MarcoBovicelli: “Scelta la @sampdoria dal primo momento, mi piacciono mentalità e storia del club. Il Ferraris mi ricorda l’Argentina,… - MarcoBovicelli : “Scelta la @sampdoria dal primo momento, mi piacciono mentalità e storia del club. Il Ferraris mi ricorda l’Argenti… -

LA GIOIA DI PIASTRI La decisione a favore della McLaren era nell'aria, tanto che la scuderia pochi minuti dopo la pubblicazione della sentenza ha diffuso ledi Piastri da pilota del team ...Queste ledell'allenatore: "Abbiamo vinto l'ultimo per 3 - 0 dall'Inter e quel successo ci ... Sarà una partita equilibrata anche perchè si confrontano ledue classificate dello scorso ... Ci vuole calma, le prime parole di Aurora Ramazzotti dopo la notizia della gravidanza Come ci svelano le anticipazioni di Bake Off Italia 10, un concorrente si ritirerà nella prima puntata: ecco di chi si tratta.