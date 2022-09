F1, Lando Norris: “L’auto funziona bene, siamo in una buona posizione” (Di venerdì 2 settembre 2022) Lando Norris ha espresso alla stampa la propria opinione al termine delle prove libere del Gran Premio d’Olanda, 15mo round del Mondiale F1 2022. Il britannico si è classificato al quarto posto nella FP2 alle spalle del connazionale Lewis Hamilton (Mercedes), terzo alle spalle delle due Ferrari. Ottimi riferimenti per il #4 di McLaren in quel di Zandvoort, pista in cui la qualifica potrebbe essere cruciale. Superare non è infatti scontato nel noto impianto olandese che dallo scorso anno è tornato con forza nel calendario della massima formula. Il teammate dell’australiano Daniel Ricciardo ha riportato ai microfoni della propria formazione al termine del lavoro odierno: “Oggi è stata una giornata piacevole. Abbiamo confermato quanto fatto a Spa-Francorchamps nonostante il tracciato sia completamente differente. Ci sono alcuni aspetti positivi di cui ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022)ha espresso alla stampa la propria opinione al termine delle prove libere del Gran Premio d’Olanda, 15mo round del Mondiale F1 2022. Il britannico si è classificato al quarto posto nella FP2 alle spalle del connazionale Lewis Hamilton (Mercedes), terzo alle spalle delle due Ferrari. Ottimi riferimenti per il #4 di McLaren in quel di Zandvoort, pista in cui la qualifica potrebbe essere cruciale. Superare non è infatti scontato nel noto impianto olandese che dallo scorso anno è tornato con forza nel calendario della massima formula. Il teammate dell’australiano Daniel Ricciardo ha riportato ai microfoni della propria formazione al termine del lavoro odierno: “Oggi è stata una giornata piacevole. Abbiamo confermato quanto fatto a Spa-Francorchamps nonostante il tracciato sia completamente differente. Ci sono alcuni aspetti positivi di cui ...

