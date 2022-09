F1 GP Olanda 2022, prove libere 1: risultati e classifica, Russell davanti a Hamilton e Sainz (Di venerdì 2 settembre 2022) Le due Mercedes davanti a tutti. Questo il verdetto della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, a Zandvoort George Russell piazza la miglior prestazione davanti al suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Terza la Ferrari di Carlos Sainz che precede le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Solamente sesto Charles Leclerc che paga quasi tre decimi dal compagno di squadra ferrarista. E la Red Bull? Sergio Perez in un anonimo settimo posto mentre Max Verstappen è rimasto appiedato dopo dieci minuti per un problema che sembra essere al cambio. Ecco la classifica completa con i tempi, alle 16:00 tutti di nuovo in pista per la seconda sessione. I risultati DELLA PRIMA SESSIONE DI ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Le due Mercedesa tutti. Questo il verdetto della prima sessione didel Gran Premio d’, a Zandvoort Georgepiazza la miglior prestazioneal suo compagno di squadra Lewis. Terza la Ferrari di Carlosche precede le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Solamente sesto Charles Leclerc che paga quasi tre decimi dal compagno di squadra ferrarista. E la Red Bull? Sergio Perez in un anonimo settimo posto mentre Max Verstappen è rimasto appiedato dopo dieci minuti per un problema che sembra essere al cambio. Ecco lacompleta con i tempi, alle 16:00 tutti di nuovo in pista per la seconda sessione. IDELLA PRIMA SESSIONE DI ...

fattoquotidiano : Emergenza rifiuti, la Sicilia manderà 10mila tonnellate di spazzatura in Olanda in un anno: costa meno dell’invio i… - F1Spazio : PROVE LIBERE 1, OLANDA: RUSSELL AL COMANDO. PROBLEMI INVECE PER LA RED BULL DI VERSTAPPEN by @_namelessG… - SkySport : RT @SkySportF1: ? 1- 2 MERCEDES a Zandvoort nelle #FP1 ?? Leclerc fuori dalla top 5 I risultati ? - SkySportF1 : ? 1- 2 MERCEDES a Zandvoort nelle #FP1 ?? Leclerc fuori dalla top 5 I risultati ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #FP1 #PL1 #DutchGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -