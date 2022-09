F1, GP Olanda 2022, Horner: “Non abbiamo violato alcun budget cap” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Non abbiamo violato alcun budget cap. Non so da dove siano uscite le voci di un telaio di 4 kg più leggero. Non abbiamo in programma di cambiare telaio a questo punto della stagione e siamo all’interno del budget cap. abbiamo margini un po’ ristretti, ma è tutta questione di efficienza”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Christian Horner, team principal della Red Bull, espressosi ai microfoni di Sky per commentare le accuse relative a un’irregolarità della scuderia di riferimento. Nessuna violazione del budget cap, dunque, come riferito da Horner in persona, con il team Red Bull in regola e pronto a cancellare ogni accusa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) “Noncap. Non so da dove siano uscite le voci di un telaio di 4 kg più leggero. Nonin programma di cambiare telaio a questo punto della stagione e siamo all’interno delcap.margini un po’ ristretti, ma è tutta questione di efficienza”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Christian, team principal della Red Bull, espressosi ai microfoni di Sky per commentare le accuse relative a un’irregolarità della scuderia di riferimento. Nessuna violazione delcap, dunque, come riferito dain persona, con il team Red Bull in regola e pronto a cancellare ogni accusa. SportFace.

