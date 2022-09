Vuelta 2022 | le classifiche generali aggiornate | maglia rossa | a pois | verde e bianca

sportface2016 : #Vuelta2022: l'ordine d'arrivo della dodicesima tappa, con #Carapaz davanti a tutti - Eurosport_IT : Vittoria storica per Richard Carapaz ???????? #EurosportCICLISMO | #LaVuelta22 | #LaVuelta | #Carapaz - SpazioCiclismo : Richard Carapaz riscatta la prima settimana deludente con un bel successo in fuga #LaVuelta22 - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: nove uomini al comando la Quick-Step controlla - #Vuelta… - Eurosport_IT : Remco va giù ?????? #EurosportCICLISMO | #LaVuelta22 | #LaVuelta | #Evenepoel -

Nulla di grave dunque per il dominatore di questa prima metà di, che avrebbe però voluto sicuramente evitare un episodio simile nel corso di una frazione abbastanza impegnativa come quella ...Mirko Spadaro - - > Vincenzo Nibali pronto al ritiro al termine della stagione in corso, ma lo 'Squalo' non lascia il ciclismo: farà parte di un grande progetto sportivo di una squadra L'ultima, l'ultima volta. Vincenzo Nibali si avvicina, una pedalata dopo l'altra al ritiro. Lo 'Squalo', in un commovente annuncio nella sua Messina durante il Giro d'Italia, aveva già annunciato le sue ...VUELTA DI SPAGNA - Si rivede Carapaz, uno dei big più deludenti della prima parte di Vuelta. L'ex capitano della Ineos va in fuga con corridori del calibro ...La frizzante 12a tappa della 77a edizione della Vuelta ha visto il successo di Richard Carapaz, che a due chilometri dal traguardo ha salutato gli ultimi 5 compagni di fuga per imporsi in solitaria. A ...