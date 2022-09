Sempre meno bambini adottati: è l’effetto Covid (Di giovedì 1 settembre 2022) Ci sono Sempre meno bambini adottati dall’estero, anche a causa della pandemia. Nel 2021 ne sono giunti in Italia solo 680 a fronte dei 1205 del 2019 (anno pre-Covid). Dieci anni prima, invece, se ne contavano 3106. Nonostante la diminuzione di adozioni internazionali si stia verificando da anni, il Covid avrebbe contribuito in maniera significativa al crollo del numero. È quanto emerso dall’ultimo rapporto della CAI (Commissione per le adozioni internazionali), in cui è stato affermato che, nonostante il leggero aumento del 2022, i numeri delle adozioni internazionali relativi al 2020 e al 2021 hanno risentito di tutto quello che ha rappresentato la pandemia: dalle limitazioni alle libertà di movimento delle persone alle politiche di lockdown utilizzate da molti paesi per contrastare ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 1 settembre 2022) Ci sonodall’estero, anche a causa della pandemia. Nel 2021 ne sono giunti in Italia solo 680 a fronte dei 1205 del 2019 (anno pre-). Dieci anni prima, invece, se ne contavano 3106. Nonostante la diminuzione di adozioni internazionali si stia verificando da anni, ilavrebbe contribuito in maniera significativa al crollo del numero. È quanto emerso dall’ultimo rapporto della CAI (Commissione per le adozioni internazionali), in cui è stato affermato che, nonostante il leggero aumento del 2022, i numeri delle adozioni internazionali relativi al 2020 e al 2021 hanno risentito di tutto quello che ha rappresentato la pandemia: dalle limitazioni alle libertà di movimento delle persone alle politiche di lockdown utilizzate da molti paesi per contrastare ...

Giorgiolaporta : Una foto della #Meloni che strumentalizza uno #stupro. Ah no scusate, questo è il profilo di #Letta e del #Pd che m… - Inter : I M INTER, I M EFOOTBALL Manca sempre meno, stiamo tornando su @play_eFootball ??? Siete pronti? ?? #IMInter… - _Nico_Piro_ : #24agosto #Usa altra mossa storica e coraggiosa di #Biden che cancella 10k$ di debiti “universitari” a chi guadagna… - idiopatiaa : RT @repelloidiotas: Essere fan non significa essere SEMPRE d'accordo su tutto. Se una cosa mi fa storcere il naso, con tutto il rispetto e… - Bierbrauer53 : RT @MonicaOrsini8: Anziani o meno muoiono e lasciano i loro amati animali convinti che i loro cari se ne prenderanno cura, ma non sempre è… -