Per raccattare voti a destra, il compagno Rizzo taglia la citazione di Mao (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set – Vecchia volpe comunista, alla ricerca di voti nella cosiddetta area “antisistema” di destra. Per capire quanto sia impacchettato ad arte l’astuto modus operandi di Marco Rizzo, è utile notare un piccolo dettaglio presente in uno dei suoi ultimi post Facebook. Travolto dalle polemiche dopo la sua uscita su Mikhail Gorbaciov – “era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo”, ha scritto due giorni fa il segretario del Partito Comunista – tira fuori una vecchia citazione di Mao Tse-tung. Nulla di strano, penseranno i lettori, dopotutto nel pantheon di Rizzo ci sarà pure il “Grande Timoniere” cinese. Peccato che nel citare Mao, il compagno Rizzo abbia omesso una parolina piuttosto evocativa. Così ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set – Vecchia volpe comunista, alla ricerca dinella cosiddetta area “antisistema” di. Per capire quanto sia impacchettato ad arte l’astuto modus operandi di Marco, è utile notare un piccolo dettaglio presente in uno dei suoi ultimi post Facebook. Travolto dalle polemiche dopo la sua uscita su Mikhail Gorbaciov – “era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo”, ha scritto due giorni fa il segretario del Partito Comunista – tira fuori una vecchiadi Mao Tse-tung. Nulla di strano, penseranno i lettori, dopotutto nel pantheon dici sarà pure il “Grande Timoniere” cinese. Peccato che nel citare Mao, ilabbia omesso una parolina piuttosto evocativa. Così ...

