Non riesce a fare una foto con Lukaku: emozionante idea di D’Ambrosio! (VIDEO) (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Inter sta preparando il delicato Derby di Milano contro il Milan che probabilmente inciderà molto sulla corsa al prossimo scudetto e alla seconda stella. Molti tifosi sono accorsi a sostenere i giocatori di Inzaghi a cercare di avere una foto o un’autografo dai propri beniamini. Danilo D’Ambrosio si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Lukaku e un giovane tifoso all’uscita dagli allenamenti. Il ragazzo avrebbe voluto fare una foto con il bomber belga ma purtroppo la sua macchina aveva già lasciato il centro di allenamento. Il difensore nerazzurro ha così pensato di VIDEOchiamare il compagno e chiedergli di fare una foto con il suo ammiratore. Forse non era quello che il ragazzo si aspettava ma D’Ambrosio è comunque riuscito a strappare un ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Inter sta preparando il delicato Derby di Milano contro il Milan che probabilmente inciderà molto sulla corsa al prossimo scudetto e alla seconda stella. Molti tifosi sono accorsi a sostenere i giocatori di Inzaghi a cercare di avere unao un’autografo dai propri beniamini. Danilo D’Ambrosio si è reso protagonista di un simpatico siparietto cone un giovane tifoso all’uscita dagli allenamenti. Il ragazzo avrebbe volutounacon il bomber belga ma purtroppo la sua macchina aveva già lasciato il centro di allenamento. Il difensore nerazzurro ha così pensato dichiamare il compagno e chiedergli diunacon il suo ammiratore. Forse non era quello che il ragazzo si aspettava ma D’Ambrosio è comunque riuscito a strappare un ...

enpaonlus : Vedovo 86enne cade dalle scale di casa e non riesce più a muoversi: il suo cane dà l’allarme - La Stampa - Per chi… - AlexBazzaro : Letta: 'Dai 3 anni per cambiare destini dei bambini' Questa gente non riesce a tenere le proprie ossessioni e la p… - VanityFairIt : L'artista de Il Volo ha intonato l’Ave Maria durante l’ultimo saluto alla ragazza di Roseto degli Abruzzi, travolta… - maryvimat : Non sono a casa e circa un’oretta e mezza fa mi chiama mio zio perché non trovava i miei nonni da nessuna parte e n… - franzonil : @berlusconi Caro Presidente. Sono elettore di cdx ma non di Forza Italia mi permetta di farle i complimenti perché… -