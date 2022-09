Moyes: ''Scamacca non ha giocato perchè...'' (Di giovedì 1 settembre 2022) L'allenatore del West Ham ha chiarito ai microfoni il motivo della mancata presenza per l'ennesima volta di Gianluca ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022) L'allenatore del West Ham ha chiarito ai microfoni il motivo della mancata presenza per l'ennesima volta di Gianluca ...

FedericoPlatini : #WestHam, #Moyes su #Scamacca: “Avevamo bisogno di lui, vogliamo la concorrenza in attacco” - lacittanews : Birmingham (Inghilterra) - Arriva il primo successo in campionato per il West Ham che supera di misura, in trasfert… - idirinho_93 : David Moyes ha finalmente capito che se vuole iniziare a vincere delle partite in Premier League deve mettere titol… - FPLItalia : Ecco le formazioni ufficiali di #avlwhu: panchina per Buendia e Bailey con Coutinho dietro Ings e Watkins per Gerra… - sportface2016 : #WestHam, #Moyes: “#Scamacca quasi pronto per esordire dal 1' in Premier” -