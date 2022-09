La nuova AI di Google al servizio del Fisco: utilizzata per scoprire le piscine irregolari nelle case dei cittadini (Di giovedì 1 settembre 2022) In Francia l’intelligenza artificiale aiuta il Fisco ad individuare le piscine abusive, consentendo allo Stato di far rientrare milioni di Euro nelle proprie casse. Il software utilizzato è stato sviluppato dal colosso di Mountain View in collaborazione con la società parigina Capgemini. Scopriamo di cosa si tratta. L’intelligenza artificiale di Google supporta il Fisco francese nell’identificare piscine abusive – ComputerMagazine.itTempi duri per le piscine private francesi non dichiarate al Fisco: Google infatti, in collaborazione con la società di consulenza informatica Capgemini, attiva in tutto il mondo con oltre 340.000 dipendenti e con sede nella capitale francese di Parigi, ha sviluppato un software per identificarle. ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) In Francia l’intelligenza artificiale aiuta ilad individuare leabusive, consentendo allo Stato di far rientrare milioni di Europroprie casse. Il software utilizzato è stato sviluppato dal colosso di Mountain View in collaborazione con la società parigina Capgemini. Scopriamo di cosa si tratta. L’intelligenza artificiale disupporta ilfrancese nell’identificareabusive – ComputerMagazine.itTempi duri per leprivate francesi non dichiarate alinfatti, in collaborazione con la società di consulenza informatica Capgemini, attiva in tutto il mondo con oltre 340.000 dipendenti e con sede nella capitale francese di Parigi, ha sviluppato un software per identificarle. ...

DeveloperHart : RT @csirt_it: #Google: nuovo aggiornamento di #Chrome per Windows, Mac e Linux corregge 24 vulnerabilità di sicurezza Rischio: ?? Tipologi… - LucianoQuaranta : RT @csirt_it: #Google: nuovo aggiornamento di #Chrome per Windows, Mac e Linux corregge 24 vulnerabilità di sicurezza Rischio: ?? Tipologi… - giovannimarre : RT @csirt_it: #Google: nuovo aggiornamento di #Chrome per Windows, Mac e Linux corregge 24 vulnerabilità di sicurezza Rischio: ?? Tipologi… - ItaliaStartUp_ : I reels di Instagram da condividere su Facebook: la nuova funzionalità - - garysgotjams : Non mia madre che si iscrive per sbaglio su Tinder, pensando fosse la nuova versione di Google Maps ?? sto piangendo dal ridere -