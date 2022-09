Giallo a Mosca | muore il patron della petrolifera Lukoil Interfax | Caduto da una finestra La compagnia | Morto dopo una grave malattia

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il presidente del consiglio di amministrazione, Ravil Maganov, èuna. Lo ha dichiarato il servizio stampa diin un comunicato. “E’ con profondo rammarico che vi informiamo che Ravil Maganov, presidente del consiglio di amministrazione di, è decedutouna”, si legge nella nota. “Ravil Ulfatovich ha dato un contributo inestimabile non solo allo svilupposocietà, ma all’intera industriae del gas russa”, ha affermato inoltre. A nome di una squadra di diverse migliaia di persone, l’azienda ha espresso ...

francobus100 : Gorbaciov, il mondo lo piange, Mosca no: è giallo sui funerali di Stato - UnioneSarda : Aiea a Zaporizhzhia tra gli spari. Mosca, giallo sulla morte del vicepresidente di Lukoil - paolochiariello : #Juorno Ancora una morte misteriosa a #Mosca un dirigente della #Lukoil vola dal 6.piano - juornoit : #Juorno Ancora una morte misteriosa a #Mosca un dirigente della #Lukoil vola dal 6.piano - infoitinterno : Gorbaciov, il mondo lo piange, Mosca no: è giallo sui funerali di Stato -

Ravil Maganov è morto giovedì a, dopo essere precipitato dal sesto piano del Central Clinical Hospital. Il presidente del ... L'Ucraina ringrazia: 'A volte siete utili' Ilsulla morte Ravil ...1' DI LETTURA Ravil Maganov, presidente della compagnia petrolifera russa Lukoil, è morto dopo essere caduto da una finestra della Clinica centrale ospedaliera di. Lo riferisce una fonte a Interfax. 'Maganov è caduto dalla finestra della sua stanza dell'ospedale stamattina. È morto per le ferite', ha spiegato al fonte aggiungendo che la polizia è al ...Il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera Lukoil, Ravil Maganov, è morto dopo una grave malattia. Lo ha dichiarato il servizio stampa di Lukoil in un comunicato. “E’ c ...Il presidente del cda e primo vicepresidente esecutivo della compagnia petrolifera russa Ravil Maganov, è morto. È giallo sul decesso.