Elezioni, Silvio Berlusconi sbarca su TikTok. Ecco come hanno reagito i ragazzi: “Daje Silvio portace a to**” è il commento con più like (Di giovedì 1 settembre 2022) Ha aspettato il primo settembre per sbarcare su TikTok. Parliamo di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è ufficialmente sulla piattaforma più amata dai giovanissimi (ma non solo da loro, da chi frequenta il social del momento). Solo qualche giorno fa aveva annunciato che presto sarebbe approdato su TikTok, salvo poi farsi attendere. Quindi l’esordio del politico 85enne, nella mattinata di oggi. Sorriso smagliante e le prime parole: “Ciao ragazzi, Eccomi qua! Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok”. Poi Berlusconi ha aggiunto: “Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il 60% di voi ha meno di 30 anni. Soffro di un po’ d’invidia ma mi faccio ugualmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Ha aspettato il primo settembre perre su. Parliamo di. Il leader di Forza Italia è ufficialmente sulla piattaforma più amata dai giovanissimi (ma non solo da loro, da chi frequenta il social del momento). Solo qualche giorno fa aveva annunciato che presto sarebbe approdato su, salvo poi farsi attendere. Quindi l’esordio del politico 85enne, nella mattinata di oggi. Sorriso smagliante e le prime parole: “Ciaomi qua! Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di”. Poiha aggiunto: “Su questa piattaforma voisiete presenti in oltre 5 milioni e il 60% di voi ha meno di 30 anni. Soffro di un po’ d’invidia ma mi faccio ugualmente ...

orangeket : Silvio ingiocabile, avesse 20 anni in meno metterei la casa sull'esito delle prossime 2/3 elezioni - chiara_amt : L'Italia del 2022 con Silvio Berlusconi candidato alle elezioni politiche. Già questo basta per emigrare. - ElenaOsualdo : RT @SusannaCeccardi: L'autore di Gomorra #Saviano, in cerca di nuova visibilità, offende la triade dei valori del centrodestra con un tweet… - Ernesto29296958 : RT @SusannaCeccardi: L'autore di Gomorra #Saviano, in cerca di nuova visibilità, offende la triade dei valori del centrodestra con un tweet… - Sabrina080514 : RT @SusannaCeccardi: L'autore di Gomorra #Saviano, in cerca di nuova visibilità, offende la triade dei valori del centrodestra con un tweet… -

TikTok e elezioni 2022, la 'carica' dei politici sul social dei giovani Oggi sono arrivati anche Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, e il Pd di Enrico Letta con un profilo di partito, dopo Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Carlo Calenda. I politici hanno deciso che la campagna elettorale non può ... Consigli di quartiere di Alba: domenica 11 settembre si vota ... esprimendo una sola preferenza, sono riportati nel seguente elenco: Quartiere SEDE ELEZIONI ...Attilio CIRIO Valentina DEL BARBA Franco PALLADINO Nadia PIOVANO Stefania REGGIO Roberto ROLANDO Silvio ... Elezioni: Fratelli d’Italia e Meloni in pole, Letta insegue in quota. Terzo polo in salita Elezioni: Fratelli d’Italia e Meloni in pole, Letta insegue in quota. Terzo polo in salita, Draghi outsider ROMA – Fratelli d’Italia primo partito e Giorgia Meloni prossima premier: a pochi giorni dal ... Berlusconi e Renzi su Tiktok: chi è più imbarazzante | VIDEO Oggi hanno fatto il loro ingresso su Tik Tok anche Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Incredibile a dirsi, ma è proprio così ... Oggi sono arrivati anche Matteo Renzi eBerlusconi, e il Pd di Enrico Letta con un profilo di partito, dopo Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Carlo Calenda. I politici hanno deciso che la campagna elettorale non può ...... esprimendo una sola preferenza, sono riportati nel seguente elenco: Quartiere SEDE...Attilio CIRIO Valentina DEL BARBA Franco PALLADINO Nadia PIOVANO Stefania REGGIO Roberto ROLANDO...Elezioni: Fratelli d’Italia e Meloni in pole, Letta insegue in quota. Terzo polo in salita, Draghi outsider ROMA – Fratelli d’Italia primo partito e Giorgia Meloni prossima premier: a pochi giorni dal ...Oggi hanno fatto il loro ingresso su Tik Tok anche Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Incredibile a dirsi, ma è proprio così ...