E' nata La Scuola del Calcio, una grande opportunità per entrare nel business del pallone! (Di giovedì 1 settembre 2022) E' nata la Scuola del Calcio (Scouting and Football Management), ideata dall'Avvocato e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) E'ladel(Scouting and Football Management), ideata dall'Avvocato e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti,...

nata_stanca : Voi ora vedete che già al secondo giorno di scuola iniziano gli scioperi, perché sti scecchi non ne vogliono manco a brodo. - riccardarosso : RT @dulcinea128: @MilkoSichinolfi In un colpo solo ha insultato gli iscritti alla Cgil e la scuola italiana. Libertà di insegnamento e libe… - DonScaroni : RT @nelloscavo: Un audio con le minacce di un governatore filorusso ai docenti: «#Ucraina è nata da Lenin, non esisteva». «Parlare ucraino… - RitaArso : RT @dulcinea128: @MilkoSichinolfi In un colpo solo ha insultato gli iscritti alla Cgil e la scuola italiana. Libertà di insegnamento e libe… - RinoTrani : RT @dulcinea128: @MilkoSichinolfi In un colpo solo ha insultato gli iscritti alla Cgil e la scuola italiana. Libertà di insegnamento e libe… -