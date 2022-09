Dimaiani in pena. Il partito non tira e il paracadute di Di Maio potrebbe non aprirsi (Di giovedì 1 settembre 2022) I sondaggi danno Impegno civico sotto l'uno per cento (niente parlamento) e lo stesso ministro rischia grosso nel collegio di Fuorigrotta (niente parlamento/2) Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 settembre 2022) I sondaggi danno Impegno civico sotto l'uno per cento (niente parlamento) e lo stesso ministro rischia grosso nel collegio di Fuorigrotta (niente parlamento/2)

HuffPostItalia : Dimaiani in pena. Il partito non tira e il paracadute di Di Maio potrebbe non aprirsi -