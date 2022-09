Denise Pipitone | le lacrime di papà Piero nel giorno più doloroso | per lui una valanga di cuori

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 settembre 2022)è scomparsa 18 anni fa. La bimba sparisce davanti casa della nonna, a Mazara del Vallo, a mezzodel 1 settembre del 2004. Siamo in via La Bruna, all’angolo con via Castagnola.ha quattro anni e giocava insieme al cugino e in un attimo non c’è più. La nonna, che in quel momento sta cucinando, non si accorge di niente. Il tempo di rincorrere il cuginetto, poi le ricerche della madre, Piera Maggio. Una storia che ha anche varcato i confini nazionali e che da ormai anni non trova un epilogo. Anni in cui si sono susseguiti indagini, processi, interrogatori, errori e false piste ma dinon c’è ancora nessuna traccia.è scomparsa 18 anni fa: il post del padreLa ...