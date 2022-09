Contributi INPS, tassi di interesse in aumento: ecco le novità metto (Di giovedì 1 settembre 2022) Con l’avvio di una attività lavorativa nasce l’obbligo di versare un contributo sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore. Contributi come si calcolano La somma da corrispondere verrà calcolata applicando un’aliquota percentuale sulla retribuzione del dipendente o sul reddito da lavoro autonomo. L’importo così calcolato deve essere versato all’ente di previdenza che si occupa della gestione e dell’erogazione delle prestazioni previdenziali. A seconda del tipo di occupazione svolta dal prestatore cambiano la base imponibile, la misura e la modalità di versamento. Oggi considereremo le conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo di contribuzione all’INPS. Leggi anche: Ape Sociale 2022: cos’è, come funziona, a ch spetta e requisiti Crescono i tassi di interessi sui Contributi non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Con l’avvio di una attività lavorativa nasce l’obbligo di versare un contributo sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.come si calcolano La somma da corrispondere verrà calcolata applicando un’aliquota percentuale sulla retribuzione del dipendente o sul reddito da lavoro autonomo. L’importo così calcolato deve essere versato all’ente di previdenza che si occupa della gestione e dell’erogazione delle prestazioni previdenziali. A seconda del tipo di occupazione svolta dal prestatore cambiano la base imponibile, la misura e la modalità di versamento. Oggi considereremo le conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo di contribuzione all’. Leggi anche: Ape Sociale 2022: cos’è, come funziona, a ch spetta e requisiti Crescono idi interessi suinon ...

