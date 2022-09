Coez provoca | “Guardando la classifica mi chiedo se stiamo sbagliando noi qualcosa o non state capendo più un ca**o voi”

(Di giovedì 1 settembre 2022) La notte porta consiglio, si dice, ma nel caso dila notte ha portato qualche spunto di riflessione sullo stato della musica italiana. A poche ore dalla partecipazione al Power Hits Edi RTL 102.5, all’Arena di Verona, che ha visto trionfare “La Dolce Vita” di Fedez con Tananai e Mara Sattei,ha prima scritto alle tre e mezza: “Mainstream (Calcutta, 2015), Regardez moi (Frah Quintale, 2017), Superbattito (Gazzelle, 2017), L’ultima festa (Cosmo, 2016), Polaroid (Carl Brave x Franco126, 2017), ci metto anche Faccio un casino (, 2017), c’è stato un gran momento per la musica italiana,lamisenoio non...

Il Sussidiario.net

Con Come Nelle Canzoni tocca ora a. Si parla del tour del cantante dopo l'esibizione. Parte il ... stavolta, per ricordare l'appuntamento odierno ai fan,con ironia. Sul proprio profilo ...- 'Essere liberi' Un brano sul retrogusto quasi piacevole del dolore, perché alle volte il ... questo pezzo cila stessa identica sensazione di terrore. Sissi - 'Scendi' Brano leggero e ... Tim Summer Hits 2022 Portopiccolo, 4 agosto/ Diretta e scaletta: Albe 'Ecco come ho iniziato a fare musica'