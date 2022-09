Amnesty Italia: “Le istituzioni non dimentichino Patrick Zaki” (Di giovedì 1 settembre 2022) BOLOGNA – “Siamo al primo settembre con l’inizio del consueto conto alla rovescia in vista della data della prossima udienza in Egitto sul caso di Patrick Zaki che sarà il 27 del mese. Un conto alla rovescia che parte nel completo silenzio delle istituzioni, impegnate in campagna elettorale. Il timore è che su Patrick ci sarà nelle prossime settimane solo silenzio, così come la preoccupazione che i suoi diritti non siano un tema spendibile in campagna elettorale”. Così all’Ansa Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, rilancia un appello alle istituzioni Italiane affinché in questi giorni cruciali “non dimentichino” Zaki. “La sensazione ulteriore – spiega Noury – è che l’emotività su questa vicenda ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 settembre 2022) BOLOGNA – “Siamo al primo settembre con l’inizio del consueto conto alla rovescia in vista della data della prossima udienza in Egitto sul caso diche sarà il 27 del mese. Un conto alla rovescia che parte nel completo silenzio delle, impegnate in campagna elettorale. Il timore è che suci sarà nelle prossime settimane solo silenzio, così come la preoccupazione che i suoi diritti non siano un tema spendibile in campagna elettorale”. Così all’Ansa Riccardo Noury, portavoce diInternational, rilancia un appello allene affinché in questi giorni cruciali “non. “La sensazione ulteriore – spiega Noury – è che l’emotività su questa vicenda ...

amnestyitalia : Manca poco alla prossima udienza del processo a @patrickzaki1 fissata per il 27 settembre. Le istituzioni non si di… - amnestyitalia : Dopo lunghi anni di attesa e di battaglie legali, Mohamed Dihani, difensore dei diritti umani e attivista per i dir… - Lopinionista : Amnesty Italia: 'Le istituzioni non dimentichino Patrick Zaki' - ledimiche : Top story: Zaki: Amnesty Italia, istituzioni non dimentichino Patrick - Emilia-Romagna - - CiaobyDany : RT @amnestyitalia: Manca poco alla prossima udienza del processo a @patrickzaki1 fissata per il 27 settembre. Le istituzioni non si dimenti… -