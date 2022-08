Sonia Bruganelli in vacanza ma non con Paolo: cosa succede? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sonia Bruganelli in vacanza ma non con Paolo Bonolis: cosa sta accadendo alla famosa coppia? Continuano le vacanze di Sonia Bruganelli prima di ritornare a lavoro. Anche quest’anno la vedremo accanto ad Alfonso Signorini, nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Intanto, nell’attesa del grande debutto, si sta godendo gli ultimi scorci di questa L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 31 agosto 2022)inma non conBonolis:sta accadendo alla famosa coppia? Continuano le vacanze diprima di ritornare a lavoro. Anche quest’anno la vedremo accanto ad Alfonso Signorini, nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Intanto, nell’attesa del grande debutto, si sta godendo gli ultimi scorci di questa L'articolo proviene da KontroKultura.

zazoomblog : Sonia Bruganelli “beccata” a letto con due uomini: la scioccante fotografia che circola in queste ore - #Sonia… - vitabanale : @sottov0ce Sonia Bruganelli - infoitcultura : Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini sempre più uniti - GossipNews_it : Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini in vacanza insieme in montagna: foto - beatandlove : @vaux_hall Tutta la nostra popular cultura si regge sui jet privati (ma nessuno ha chiesto il parere di sonia bruga… -