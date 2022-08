Scontro auto - pullman in galleria nel bellunese | 3 feriti

occhio_notizie : Violento scontro tra auto e Apecar nel #Salernitano: è grave un anziano>> - SoniaLaVera : RT @qn_lanazione: Tragico incidente a Figline Valdarno, un morto nello scontro tra due moto e un'auto - venti4ore : Incidenti, scontro con auto. Muore motociclista - Telebari : Scontro fra auto e bus della STP sul lungomare di Bari, traffico a rilento in entrambe le direzioni - #Bari… - ilbassanese : Scontro tra bus e auto in galleria -

Canale Dieci

Tre persone sono rimaste ferite nellotra un pullman turistico straniero ed un'automobile avvenuto nel tardo pomeriggio nella galleria "San Vito", lungo la statale 51 bis, nel comune di Arsiè (Belluno),. Il traffico nel viadotto è ...... poco dopo le 17, all'ingresso di Lecce, dove due, in circostanze ancora non ben chiarite, si ... dove sopraggiungeva una Renault Scenic, diretta verso il centro del capoluogo salentino: lo... Ostia, scontro frontale su 4 auto sulla via del Mare: traffico in tilt Tre persone sono rimaste ferite nello scontro tra un pullman turistico straniero ed un'automobile avvenuto nel tardo pomeriggio nella galleria "San Vito", lungo la statale 51 bis, nel comune di Arsiè ...I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti nel comune di Figline in Via Aretina al km 27, per un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolti due c ...