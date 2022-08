Roma, a spasso con il cronotachigrafo alterato: patente ritirata e multa di oltre 1700€ (Di mercoledì 31 agosto 2022) Era in viaggio a bordo del proprio autocarro quando è stato fermato per un controllo da parte degli agenti della Polizia Stradale. Fin qui nulla di strano se non fosse che, durante gli accertamenti, gli agenti hanno riscontrato diverse anomalie sui dati registrati dal cronotachigrafo. La ‘furbata’ è costata al conducente del mezzo il ritiro della patente, la decurtazione di 10 punti ed oltre 1700 euro di multa. Leggi anche: A spasso con la mamma e…la droga: in auto con 922 dosi Alla guida con il cronotachigrafo alterato: i controlli degli agenti I fatti sono avvenuti ieri presso l’area di servizio Frascati Ovest. Qui gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Roma Sud hanno fermato per controllo un autocarro. Durante le fasi degli accertamenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Era in viaggio a bordo del proprio autocarro quando è stato fermato per un controllo da parte degli agenti della Polizia Stradale. Fin qui nulla di strano se non fosse che, durante gli accertamenti, gli agenti hanno riscontrato diverse anomalie sui dati registrati dal. La ‘furbata’ è costata al conducente del mezzo il ritiro della, la decurtazione di 10 punti ed1700 euro di. Leggi anche: Acon la mamma e…la droga: in auto con 922 dosi Alla guida con il: i controlli degli agenti I fatti sono avvenuti ieri presso l’area di servizio Frascati Ovest. Qui gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale diSud hanno fermato per controllo un autocarro. Durante le fasi degli accertamenti ...

