Prezzo del gas in calo | ma è una tregua | famiglie e pmi | inverno da incubo

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Prosegue la contrazione delle quotazioni del gas dopo il picco dei 346 euro al Mw/h di venerdì scorso. Al Ttf di Amsterdam, il mercato di riferimento per l’Europa, ildel contratto in scadenza a ottobre è sceso sotto la soglia psicologica dei 300 euro e ha chiuso le contrattazioni oggi a 239 euro, dopo aver toccato un livello intraday di 230. Restano a quotazioni sostenute anche tutti i contratti in scadenza fino al prossimo marzo, solo dopo quella data i prezzi iniziano a scendere e gravitare attorno a quota 200 euro al Mwh. Ma attenzione, perché potrebbe trattarsi di unaprima di uncaldissimo (o freddissimo a seconda dei punti di vista) Segui su affaritaliani.it

'Credo ci siano misure che in parte possano mitigare il momento di difficolta' legato al caro bollette. Ad esempio la divisionegas da quello della luce e semplificare tutte le procedure per chi vuole produrre energia rinnovabile'. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro, Giovanni ...

Corrente e gas razionato due ore al giorno, ma non in Italia. Ecco il Paese che ha avvertito i cittadini del razionamento in inverno.