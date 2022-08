Lucera-Pietramontecorvino | incidente | morta la seconda giovane donna in bici elettrica Nell' impatto con un' auto era deceduta sul colpo una 23enne

(Di mercoledì 31 agosto 2022)o scontro con un’, unaa bordo di unaclettaerasul. Accaduto l’altra sera sulla strada di collegamento fra. Era rimasta gravemente ferita unadi 35 anni, anch’essa a bordo della. Trasportata in elisoccorso al policlinico di Foggia èe scorse ore. L'articololain

NoiNotizie : Lucera-Pietramontecorvino (#Foggia), incidente: morta la seconda giovane donna in bici elettrica - lacittanews : Tragedia sulla provinciale 5 tra Lucera e Pietramontecorvino, giovane travolta da un’auto mentre è sulla bici elett… - lacittanews : E' Amelia Capobianco, 23enne di Lucera, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri sera 29 agosto sull… - infoitinterno : Incidente tra Lucera e Pietramontecorvino, auto contro bici elettrica - FoggiaCittaAper : Incidente sulla #Lucera - #Pietramontecorvino, muore la 23enne Amelia Capobianco, era con un'amica a bordo di una b… -

L'incidente è avvenuto sulla strada Provinciale 5+, che daconduce a. Ex giocatrice di basket e donatrice di sangue, Amelia era una ragazza "piena di vita", come si legge ...Tragedia sulla provinciale 5 tra, giovane travolta da un'auto mentre è sulla bici elettrica: addio ad Amelia Capobianco Arriva dalla Puglia la tragica notizia di una donna travolta ed uccisa da un'auto ...Nello scontro con un’auto, una 23enne a bordo di una bicicletta elettrica era morta sul colpo. Accaduto l’altra sera sulla strada di collegamento fra Lucera e Pietramontecorvino. Era rimasta gravement ...Travolte da auto in bici elettrica: c'è un'altra vittima. È morta la scorsa notte la seconda vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica ...