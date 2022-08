L'Europa resta senza gas russo, mentre Putin aumenta le forniture a Orban (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'Ungheria firma un nuovo contratto con Gazprom, mentre Bruxelles riceve sempre meno forniture: per Mosca "Nord Stream è fermo per via delle sanzioni". Verso il Consiglio straordinario Energia: ma il price cap è in alto mare, mentre per riformare il mercato dell’energia se ne parla nel 2023 Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'Ungheria firma un nuovo contratto con Gazprom,Bruxelles riceve sempre meno: per Mosca "Nord Stream è fermo per via delle sanzioni". Verso il Consiglio straordinario Energia: ma il price cap è in alto mare,per riformare il mercato dell’energia se ne parla nel 2023

