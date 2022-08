Leandro Paredes stipendio Juventus: ecco quanto guadagnerà (Di mercoledì 31 agosto 2022) Qual è lo stipendio di Leandro Paredes alla Juventus? quanto guadagnerà il calciatore argentino? Massimiliano Allegri può finalmente godere della presenza del centrocampista che tanto ha desiderato. Il club avrebbe già trovato un accordo definitivo con il Paris Saint-Germain. Ad annunciare il suo arrivo a Torino ci aveva pensato Galtier, durante la conferenza di ieri. Sono stati definiti così tutti i dettagli per l’arrivo dell’argentino, che ha già sostenuto le visite mediche a Parigi. Dopo di che, dovrà effettuarne altre qui in Italia e poi firmerà il contratto, seguito dall’annuncio ufficiale della squadra bianconera. Leandro Paredes quanto guadagnerà alla Juve: tutte le cifre del ... Leggi su comeguadagnareoggi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Qual è lodiallail calciatore argentino? Massimiliano Allegri può finalmente godere della presenza del centrocampista che tanto ha desiderato. Il club avrebbe già trovato un accordo definitivo con il Paris Saint-Germain. Ad annunciare il suo arrivo a Torino ci aveva pensato Galtier, durante la conferenza di ieri. Sono stati definiti così tutti i dettagli per l’arrivo dell’argentino, che ha già sostenuto le visite mediche a Parigi. Dopo di che, dovrà effettuarne altre qui in Italia e poi firmerà il contratto, seguito dall’annuncio ufficiale della squadra bianconera.alla Juve: tutte le cifre del ...

marcoconterio : ?????? Fabian Ruiz dal #Napoli a un passo dal #PSG per 22 milioni di euro. Così i parigini, una volta definito (doma… - marcoconterio : ?? ? ? Domani si definisce prestito con obbligo di Leandro Paredes dal #PSG alla #Juventus. Possibilità di visite in… - TuttoMercatoWeb : TMW - Juventus, è fatta per Leandro Paredes: definiti questa mattina gli ultimi dettagli col PSG - Norbe__10 : RT @federicomanasse: Cercando vecchie foto di Leandro Paredes in Serie A mi sono imbattuto in questa perla: a Trigoria, Iturbe tenta di str… - GiorgiaJG : necessito di foto di leandro che va a fare le visite mediche #Paredes -