Ita Airways | il Tesoro sceglie la cordata Certares-Air France-Delta

mag_ship : #Ita Airways, il governo sceglie la cordata Air France-Delta-Certares - Affaritaliani : Ita Airways, colpo di scena: il Tesoro preferisce Certares a Msc-Lufthansa - Renzo_Pisu : @thetavegaG @Loops40994697 @aledeniz @massimodiperna @GFI65 @CarloCalenda @OGiannino @fabiorampelli @ugoarrigo… - newsfinanza : Ita Airways, Governo vicino a decisione sulla vendita - infoiteconomia : Ita Airways, il dossier arriva a Palazzo Chigi -

, sorpasso al fotofinish di Certares: la svolta Clamoroso 'cambio di rotta' sulla vendita di, a sorpresa il Tesoro avrebbe scelto il fondo Certares al posto della cordata Msc - ...... fatto non secondario, deluderebbe le aspettative della Commissione Ue che proprio per far decollare, erede della disastrata Alitalia, ha consentito generosi aiuti di Stato per circa 1,3 miliardi.Il dossier Ita Airways arriva a una svolta. Il ministero dell’Economia e delle finanze avvia da subito, il 31 agosto, «un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management, Delta ...Il Tesoro va in trattativa in esclusiva con Air France e Delta per la cessione del controllo di ITA. Il MEF ha annunciato che sarà avviato oggi un negozia ...