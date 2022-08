In Nome del Cielo: Andrew Garfield è un mormone in crisi di fede nella nuova serie true crime (Di mercoledì 31 agosto 2022) Andrew Garfield (In Nome del Cielo) “Non è un semplice omicidio, va oltre tutto ciò in cui credo“. E’ una storia di una fede malata, di una religione che genera mostri, quella raccontata da In Nome del Cielo, miniserie targata FX – da oggi in streaming su Disney+ ispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer. Under the banner of Heaven (titolo originale) segue gli eventi che hanno portato all’omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo della tranquilla Salt Lake Valley, Utah. Mentre il detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) indaga sugli eventi che hanno coinvolto la famiglia Lafferty, scopre verità sepolte sulle origini della ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 agosto 2022)(Indel) “Non è un semplice omicidio, va oltre tutto ciò in cui credo“. E’ una storia di unamalata, di una religione che genera mostri, quella raccontata da Indel, minitargata FX – da oggi in streaming su Disney+ ispirata al bestsellerdi Jon Krakauer. Under the banner of Heaven (titolo originale) segue gli eventi che hanno portato all’omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo della tranquilla Salt Lake Valley, Utah. Mentre il detective Jeb Pyre () indaga sugli eventi che hanno coinvolto la famiglia Lafferty, scopre verità sepolte sulle origini della ...

