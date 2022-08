Fermo da questa mattina il gasdotto Nord Stream 1. Lo stop dovrebbe durare 3 giorni. Prezzi del gas in rialzo del 5% a 278 euro (Di mercoledì 31 agosto 2022) Come annunciato Gazprom ha interrotto completamente i flussi di gas tramite il gasdotto Nord Stream 1. La condotta corre sotto il mar Baltico dalle coste russe a quelle tedesche con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi l’anno. Le spedizioni viaggiavano già su valori molto al di sotto della capacità massima, ora Mosca ha deciso un nuovo stop ufficialmente per ragioni di manutenzione dell’impianto. In teoria la sospensione dei flussi dovrebbe durare tre giorni. Vedremo. Ieri la Russia ha comunicato all’operatore francese Engie un’ ulteriore riduzione delle quantità di gas verso la Francia, a causa del presunto mancato rispetto di alcune clausole contrattuali. Stamane il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, riferimento per gli scambi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Come annunciato Gazprom ha interrotto completamente i flussi di gas tramite il1. La condotta corre sotto il mar Baltico dalle coste russe a quelle tedesche con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi l’anno. Le spedizioni viaggiavano già su valori molto al di sotto della capacità massima, ora Mosca ha deciso un nuovoufficialmente per ragioni di manutenzione dell’impianto. In teoria la sospensione dei flussitre. Vedremo. Ieri la Russia ha comunicato all’operatore francese Engie un’ ulteriore riduzione delle quantità di gas verso la Francia, a causa del presunto mancato rispetto di alcune clausole contrattuali. Stamane il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, riferimento per gli scambi ...

