Fabian Ruiz mancherà al Napoli molto più di quanto Napoli possa immaginare (Di mercoledì 31 agosto 2022) In un pezzo molto bello, pubblicato quattro o cinque anni fa da Rivista Undici, Gianni Montieri definiva Fabian Ruiz un fuoriclasse. Scriveva che “bisogna avere il coraggio di dire per tempo chi sono i fuoriclasse, bisogna rischiare“. E che l’andaluso, che coniugava, con la naturalezza dei più grandi, un’eleganza d’altri tempi ad una straordinaria modernità, lo era. Già agli arbori della sua militanza in azzurro. «Fabian Ruiz ci porta nel futuro», scriveva Montieri. Ebbene, l’impressione è che la sua partenza direzione Paris Saint Germain sia sottovalutata dall’opinione pubblica, così com’è stato sottovalutato lo spagnolo in tutta la sua esperienza in Italia. Eppure, a differenza di Mertens (finito in Turchia), di Insigne (in Canada) e di Ospina (che ha scelto l’Arabia Saudita), i cui addii sono stati ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) In un pezzobello, pubblicato quattro o cinque anni fa da Rivista Undici, Gianni Montieri definivaun fuoriclasse. Scriveva che “bisogna avere il coraggio di dire per tempo chi sono i fuoriclasse, bisogna rischiare“. E che l’andaluso, che coniugava, con la naturalezza dei più grandi, un’eleganza d’altri tempi ad una straordinaria modernità, lo era. Già agli arbori della sua militanza in azzurro. «ci porta nel futuro», scriveva Montieri. Ebbene, l’impressione è che la sua partenza direzione Paris Saint Germain sia sottovalutata dall’opinione pubblica, così com’è stato sottovalutato lo spagnolo in tutta la sua esperienza in Italia. Eppure, a differenza di Mertens (finito in Turchia), di Insigne (in Canada) e di Ospina (che ha scelto l’Arabia Saudita), i cui addii sono stati ...

