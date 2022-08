Calcio: Torino; Juric, nostra rosa è ancora incompleta (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Siamo ancora incompleti, a centrocampo e in attacco non abbiamo alternative": il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta la situazione della sua rosa a 24 ore dalla fine del mercato. "Non parlo di ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Siamoincompleti, a centrocampo e in attacco non abbiamo alternative": il tecnico del, Ivan, commenta la situazione della suaa 24 ore dalla fine del mercato. "Non parlo di ...

glooit : Calcio: Torino; Juric, nostra rosa è ancora incompleta leggi su Gloo - psb_original : Reggina, Taibi: 'Situm va al Catanzaro. Per il Torino Bayeye è incedibile, ma sto valutando altri tre profili'… - sportli26181512 : Juric: 'Dubbio Radonjic, probabile giochi Lukic. Gasp? Se li mangerà tutti...': Juric: 'Dubbio Radonjic, probabile… - ilpodsport : #Calcio Torino, Juric: 'Radonjic non si è allenato, abbiamo lacune in certi ruoli' #ilpodsport - Gazzetta_it : #Torino, #Juric: '#Radonjic è in dubbio, #Lukic gioca. Gasp? Se li mangerà tutti...' -