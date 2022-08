WhatsApp Shopping In-App | la nuova funzione per fare la spesa annunciata da Zuckerberg

(Di martedì 30 agosto 2022), la popolare app di IM del gruppo Meta, ha recentemente lanciato in India un nuovo modo diIn-App permetterà ora agli utenti di navigare e acquistare generi alimentare ed altri prodotti per la casa direttamente dall’app di messaggistica. Ecco come funziona.: ecco gli acquisti in-app – 30822 www.computermagazine.itMeta, nella fattispecie, insieme a JioMart – parte del gruppo indiano Reliance Industries Ltd. in cuiha investito 6 miliardi – è pronto a dare il via ad una, interessantedella sua app di IM. In altre parole, per ora solo nel mercato indiano, sarà possibile acquistare prodotti da JioMart direttamente dall’app. Il tutto senza uscire da quest’ultima, ...

N4ik3 : RT @vincos: In India WhatsApp ha sviluppato delle funzioni di shopping avanzate con la possibilità di comprare senza uscire dall'app - NotizieIN : Com’è fare Shopping integrale con WhatsApp? Qui te lo spieghiamo - vincos : In India WhatsApp ha sviluppato delle funzioni di shopping avanzate con la possibilità di comprare senza uscire dal… - pedroelrey : Il social commerce è dominato da Meta - -

Notizie IN

Il progetto dellovia chatha solide radici in un lungo periodo di sperimentazione che ha visto proprio il paese India come culla dell'interessante novità. Per una diffusione della ...Prenotazione obbligatoria con messaggioal 340 3614861 20.45 . 'Summer Fun 2022': Baby ... 'sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto) 21.00 . Fiabe da ... Com'è fare Shopping integrale con WhatsApp Qui te lo spieghiamo Find Namaz Case Latest News, Videos & Pictures on Namaz Case and see latest updates, news, information from NDTV.COM. Explore more on Namaz Case.Meta and Jio Platforms have come together to make our grocery shopping experience simpler. In a global-first end-to-end shopping experience, users will be able to buy through JioMart on the popular ...