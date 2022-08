Tra sport e cinema torna 'A Fil di Spada', l'evento all'arma bianca dell'Accademia Musumeci Greco (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - Dal 2005 l'Accademia d'Armi Musumeci Greco organizza il più importante evento italiano dedicato alla Scherma e al suo connubio con le Arti e lo Spettacolo, A Fil di Spada - La Maratona di Scherma, con spettacolari esibizioni di Campioni normodotati e in carrozzina. L'Accademia offre infatti Scherma gratuita alle persone affette da disabilità fisiche e mentali sin dal 2011, grazie al sostegno della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale nella persona del suo Presidente, Emmanuele F. M. Emanuele. Gli atleti hanno sempre tirato con lo sfondo dei più famosi monumenti della Capitale, arricchendo gli eventi con delle scenografie “naturali” davvero mozzafiato, come piazza Capranica, la Terrazza del Pincio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - Dal 2005 l'd'Armiorganizza il più importanteitaliano dedicato alla Scherma e al suo connubio con le Arti e lo Spettacolo, A Fil di- La Maratona di Scherma, con spettacolari esibizioni di Campioni normodotati e in carrozzina. L'offre infatti Scherma gratuita alle persone affette da disabilità fisiche e mentali sin dal 2011, grazie al sostegnoa Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale nella persona del suo Presidente, Emmanuele F. M. Emanuele. Gli atleti hanno sempre tirato con lo sfondo dei più famosi monumentia Capitale, arricchendo gli eventi cone scenografie “naturali” davvero mozzafiato, come piazza Capranica, la Terrazza del Pincio, ...

acmilan : ? 5, 4, 3, 2, 1 counting down the goals from San Siro goals against Bologna. Vote for your favourite! ??? ? Tra que… - fanpage : Alcol, tabacco e droghe. Domani chissà. I progetti della principale candidata alla presidenza del Consiglio – che v… - forumJuventus : ?? Arkadiusz #Milik sempre più vicino alla #Juventus dopo il summit di mercato tra Allegri e i dirigenti. [Sky Sport] - telodogratis : Tra sport e cinema torna ‘A Fil di Spada’, l’evento all’arma bianca dell’Accademia Musumeci Greco - fisco24_info : Tra #sport e cinema torna 'A Fil di Spada', l'evento all'arma bianca dell'Accademia Musumeci Greco: (Adnkronos) - G… -