Sicilia: Salvini, 'centrodestra e Lega partono più forti, di là sono divisi' (Di martedì 30 agosto 2022) Gela, 30 ago. (Adnkronos) - "Stiamo già ragionando del giorno dopo le elezioni. Qui è chiaro che il centrodestra e Lega partono più forti, di là sono divisi e litigiosi". Lo ha detto Matteo Salvini parlando a Gela del candidato del centrodestra a Governatore Renato Schifani. "Stiamo già parlando di lavoro e infrastrutture - dice - e quando parlo di infrastrutture non parlo solo del Ponte o delle strade ma anche della connessione internet.

