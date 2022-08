Monza | Stroppa | «Ci vuole tempo per creare un gruppo con tanti nuovi innesti»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 agosto 2022) Giovanni, allenatore del, ha parlato al termine della sfida contro la Roma ai microfoni di Dazn Giovanni, allenatore del, ha parlato al termine della sfida contro la Roma ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni: ROMA – «Nel primomi è piaciuto l’approccio e il modo di tenere il campo. Non possiamo fare errori gratuiti a una squadra così che poi paghi. Dobbiamo lavorare, ci mancano dei giocatori impordietro e serve limare questi errori. Dispiace perché la squadra era in pieno controllo. Siamo in crescita ma questa categoria la paghi a caro prezzo quando commetti certi errori». CAMBI – «Ciper amalgamare undigiocatori. Alcuni ...