Milan | Maignan | “Mi aspettavo di vincere subito lo Scudetto”

(Di martedì 30 agosto 2022) Mike, estremo difensore del, è il protagonista del nuovo episodio di ‘Heroes’, la serie narrativa di Dazn sui protagonisti del mondo del calcio. Il portiere si è dilungato su varie questioni, ma non poteva che partire dal trionfo della scorsa stagione: “Midi. Prima di venire alho parlato a lungo con la società, e la prima cosa che ho detto è che volevo portare insieme a tutti i miei compagni ilal suo livello”. Sulla pressione avvertita durante la sua prima stagione ao, chiamato a sostituire Gigio Donnarumma: “L’anno scorso non ho sentito la pressione, anche se inevitabilmente ho visto che la gente ha fatto molti paragoni tra me e Donnarumma. A me però questo non cambia niente. Prima di ogni ...

Milan, Maignan trova il primo clean sheet stagionale: la solidità difensiva sarà importante per... Mike Maignan è stato uno dei principali artefici del diciannovesimo scudetto rossonero. Arrivato a Milano con la pressione di non far rimpiangere Donnarumma, non solo ci è ...Domani su Dazn uscirà l'intervista integrale al portiere del Milan Mike Maignan, miglior portiere della Serie A, inserito nella lista finale del Pallone d'Oro e in quella ...