Mala movida nei centri pontini: al via la Stazione mobile dei Carabinieri (Di martedì 30 agosto 2022) Al fine di garantire una costante presenza dell'Arma per prevenire il compimento di reati in genere, oltre a garantire sicurezza e prossimità al cittadino, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina ha predisposto, in modo itinerante, l'impiego di presidi temporanei come la Stazione Carabinieri mobile, che sosterà nei punti nevralgici delle città del sud pontino, soprattutto quelli di maggiore ritrovo dei giovani. Si parte dal centro di Gaeta, per poi interessare le altre località della provincia. Il Presidio garantirà un maggiore contributo alle unità già presenti e operanti sul territorio laziale, e avrà il compito di fornire informazioni utili all'attività dell'Arma o di ricevere segnalazioni di eventuali reati o la presenza di persone sospette. Le Stazioni Mobili, infatti, sono allestite e organizzate per ...

