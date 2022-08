Le pose sono più da star che da duchessa (seppur riluttante)... (Di martedì 30 agosto 2022) Glamorous e con atteggiamenti da diva. Meghan Markle irrompe nella scena con un’intervista esclusiva a The Cut, magazine del New York Times. Ed è sempre lei, The Duchess, la “principessa” amata dalle giovani americane, a emergere. Royal riluttante, ma ben conscia del suo potere mediatico. L’ex attrice si presta al servizio di moda con una serie di look che ritraggono più la Meghan attrice, che quella reale. Anche se i commentatori si sono affrettati a dire che con le sue pose abbia voluto ricalcare quello realizzato da Kate Middleton la scorsa primavera nella serie di scatti realizzati da Paolo Roversi per i 40 anni della duchessa di Cambridge. Meghan Markle, più star che royal Nello shooting realizzato nella villa di Montecito, in California, la moglie del principe Harry, 41 anni, è ... Leggi su iodonna (Di martedì 30 agosto 2022) Glamorous e con atteggiamenti da diva. Meghan Markle irrompe nella scena con un’intervista esclusiva a The Cut, magazine del New York Times. Ed è sempre lei, The Duchess, la “principessa” amata dalle giovani americane, a emergere. Royal, ma ben conscia del suo potere mediatico. L’ex attrice si presta al servizio di moda con una serie di look che ritraggono più la Meghan attrice, che quella reale. Anche se i commentatori siaffrettati a dire che con le sueabbia voluto ricalcare quello realizzato da Kate Middleton la scorsa primavera nella serie di scatti realizzati da Paolo Roversi per i 40 anni delladi Cambridge. Meghan Markle, piùche royal Nello shooting realizzato nella villa di Montecito, in California, la moglie del principe Harry, 41 anni, è ...

