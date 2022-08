La Mantide | Seconda Puntata | Achille Trova Un Indizio Cruciale!

(Di martedì 30 agosto 2022) La: Damien continua a collaborare con Jeanne ma è costretto a tornare nella casa dell’infanzia.un piccoloche però potrebbe rivelarsi fondamentale… La, la serie francese che sarà trasmessa in prima serata su Canale 5, prosegue e durante laarriveranno vari momenti di svolta. Mentre Jeanne sarà sempre importante per le indagini, Damien vorrà portare alla luce dei segreti anche a costo di andare indietro nel tempo e soffrire. Sarà, però, are un prova davvero importante. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Degli omicidi ...

Giornaleditalia : La mantide, anticipazioni prima e seconda puntata: stasera inizio col botto -

... Dolph Lundgren, Chuck Liddell e Mickey Rourke in un action durante laguerra mondiale. Un ... La, ore 21:20 su Canale 5 Il capitano Ferracci e la sua squadra al numero 36 di Quai des ...... numero puntate e dove vederla in streaming Laè una serie tv francese che ci terrà compagnia per tre prime serate: la prima puntata andrà in onda da martedì 30 agosto ; lapuntata ...Da quante puntate è composta la prima stagione de La Mantide Ecco la programmazione completa e tutti i dettagli.La Mantide, anticipazioni prima puntata: in onda il 30 agosto 2022 la prima puntata della prima stagione su Canale 5.