(Di martedì 30 agosto 2022)in diretta durante il. Il protagonistavicenda è il giornalista Luca Speciale che, durante l’edizione delle 13.30 di domenica scorsa del tg diretto da Enrico Mentana, si è lasciato andare ad uno scivolone che non è passato inosservato durante il lancio di un servizio sul caro-energia, uno dei temi più caldicampagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Si è trattato di una battuta involontaria che è diventata subito virale sul web: “Dal’ Mattaeoquesta mattina è arrivata la proposta di un armistizio tra tutte le forze politiche…”. ilpic.twitter.com/7roKxBb2GF — giornalisti out of context (@giornalistiooc) August 30, ...

neXtquotidiano : Cose che capitano, dai La #gaffe al #TgLa7 che fa diventare #Salvini il leader della “#Sega” | VIDEO - zazoomblog : «Il leader della Sega Salvini». Gaffe al TgLa7 – Video - #leader #della #Salvini». #Gaffe - fabiofabbretti : «Il leader della Sega Salvini». Gaffe al #TgLa7 – Video -

DavideMaggio.it

... i nuovi sondaggi politici condotti da Swg perconfermano l'andamento generale di questa ... Lotito "Non conosco Molise ma Amatrice in Abruzzo"/Ma ha ragione: ecco perché Con questi dati le ...In diretta gli imprevisti sono dietro l'angolo. Lo sa bene Enrico Mentana che, lasciata per un po' la diretta sulla guerra in Ucraina, si dedica ai ballottaggi. Il direttore del Tg di La7 si è infatti ... «Il leader della Sega Salvini». Gaffe al TgLa7 – Video Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie policy. Il rifiuto d ...